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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a yenildi, büyük bir serveti elinin tersiyle itmiş oldu!

13.12.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalan Galatasaray, rakibi karşısında aldığı bu yenilgiyle yalnızca gruplardan çıkma şansını değil kazanabileceği büyük bir serveti de elinin tersiyle itmiş oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray, A Grubu son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kaldı.

SERVETİ KAÇIRDI

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Temsilcimiz rakibine 1-0 mağlup olarak yalnızca Şampiyonlar Ligi'ne değil, kazanabileceği ciddi miktarda bir para ödülünü de elinin tersiyle itmiş oldu.

İŞTE O MİKTAR

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Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon Euro parayı da kasasına koyacaktı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon Euroluk gelirle kapattı.

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