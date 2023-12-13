Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a yenildi, büyük bir serveti elinin tersiyle itmiş oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray, A Grubu son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kaldı.

SERVETİ KAÇIRDI

Temsilcimiz rakibine 1-0 mağlup olarak yalnızca Şampiyonlar Ligi'ne değil, kazanabileceği ciddi miktarda bir para ödülünü de elinin tersiyle itmiş oldu.

İŞTE O MİKTAR

Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon Euro parayı da kasasına koyacaktı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon Euroluk gelirle kapattı.





