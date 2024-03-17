SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray şampiyonluk yarışında hata yapmadı! Kasımpaşa engelini Icardi'nin performansıyla geçtiler

Galatasaray şampiyonluk yarışında hata yapmadı! Kasımpaşa engelini Icardi'nin performansıyla geçtiler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.03.2024 17:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray’ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir mücadeleye çıkan sarı-kırmızılılarda mutlak parola galibiyetti. Kasımpaşa ise üçüncülük iddiasına sürdürmek için Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak istiyordu. İki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçen müthiş mücadele 4-3'lük Galatasaray üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray şampiyonluk yarışında hata yapmadı! Kasımpaşa engelini Icardi'nin performansıyla geçtiler

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım, rakibinin Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde 3 puanı alıp liderliğini sürdürmenin peşindeydi. Kıyasıya bir rekabete sahne olan maçı Galatasaray 4-3 kazandı.

MERTENS HARİKA ATTI

GI4Im85XQAASm0z

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 27. dakikada Mertens'in attığı müthiş gol ile 1-0 öne geçti.

ICARDI KENDİ KALESİNE ATTI

GI4HufrXIAADPjD

Galatasaray'ın attığı golün ardından ataklarını sıklaştıran Kasımpaşa 34. dakikada golü buldu. Kullanılan kornerde ters bir vuruş yapan Icardi, topu kendi ağlarına gönderdi.

ICARDI'DEN BU SEFER DOĞRU KALEYE GOL

GI4NE-VX0AApTiP

Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mertens sağ ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. Kasımpaşa ağlarını havalandıran Mauro Icardi, Ekim 2023'ten (2 maç) bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

KASIMPAŞA HEMEN CEVAP VERDİ

super-ligde-gol-kralligi-yarisindaki-tek-turk-aytac-kara-ohqt

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın golüyle 57. dakikada beraberliği yakaladı... Aytaç Kara, topla birlikte katettikten sonra ceza sahası dışından uzaktan hafif sağ çaprazdan sağ ayağıyla sert vurdu, top kaleci Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu.

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ!

92796_KASIMPASA-SUPER-LIGIN-30UNCU-HAFTASIN

Kasımpaşa, Galatasaray karşısında 3-2 öne geçti. Nuno Da Costa'nın dokunuşunda top 77. dakikada ağlarla buluştu.

ICARDI ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI

92804_KASIMPASA-SUPER-LIGIN-30UNCU-HAFTASIN

Mauro Icardi penaltıdan faydalanamadı... 81. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi penaltıyı kaçırdı fakat dakikalar sonra attığı kafa golüyle skoru 3-3 yaptı.

İNANILMAZ MAÇTA SON GOL

92805_KASIMPASA-SUPER-LIGIN-30UNCU-HAFTASIN

Karşılaşmanın 90. dakikasında sahneye Carlos Vinicius çıktı ve skor 4-3'lük Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

BERKAN KUTLU 100. MAÇINA ÇIKTI

GI3-v_CXwAA2Mzp

Galatasaray'ın 2021 yazında Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

92670_KASIMPASA-SUPER-LIGIN-30UNCU-HAFTASIN

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için "Bir destandır Çanakkale" ve "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" pankartlarını tribüne astı.

MONTELLA DA MAÇI İZLEDİ

GI4Io-oWoAANK7z

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Montella'ya, analiz antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi hem rakip kaleye hem kendi kalesine gol attı!Icardi hem rakip kaleye hem kendi kalesine gol attı!
Dünya devi, Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek üzere!Dünya devi, Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek üzere!
Kasımpaşa Galatasaray maçında izleyenleri şaşırtan olay!Kasımpaşa Galatasaray maçında izleyenleri şaşırtan olay!
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa galatasaray Süper Lig süper li maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
O partiler Erdoğan'ın tepkisini çekti

O partiler Erdoğan'ın tepkisini çekti

DEM Parti'nin etkinliğinde skandal görüntü! Terörist Öcalan'ın posterleri açıldı

DEM Parti'nin etkinliğinde skandal görüntü! Terörist Öcalan'ın posterleri açıldı

Arda Güler için olay yaratan iddia!

Arda Güler için olay yaratan iddia!

Galatasaray 7-0 kazandı! Fenerbahçe maçı...

Galatasaray 7-0 kazandı! Fenerbahçe maçı...

Icardi hem rakip kaleye hem kendi kalesine gol attı!

Icardi hem rakip kaleye hem kendi kalesine gol attı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.