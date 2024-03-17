Galatasaray şampiyonluk yarışında hata yapmadı! Kasımpaşa engelini Icardi'nin performansıyla geçtiler

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı takım, rakibinin Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde 3 puanı alıp liderliğini sürdürmenin peşindeydi. Kıyasıya bir rekabete sahne olan maçı Galatasaray 4-3 kazandı.

MERTENS HARİKA ATTI

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 27. dakikada Mertens'in attığı müthiş gol ile 1-0 öne geçti.

ICARDI KENDİ KALESİNE ATTI

Galatasaray'ın attığı golün ardından ataklarını sıklaştıran Kasımpaşa 34. dakikada golü buldu. Kullanılan kornerde ters bir vuruş yapan Icardi, topu kendi ağlarına gönderdi.

ICARDI'DEN BU SEFER DOĞRU KALEYE GOL

Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Mertens sağ ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. Kasımpaşa ağlarını havalandıran Mauro Icardi, Ekim 2023'ten (2 maç) bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

KASIMPAŞA HEMEN CEVAP VERDİ

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın golüyle 57. dakikada beraberliği yakaladı... Aytaç Kara, topla birlikte katettikten sonra ceza sahası dışından uzaktan hafif sağ çaprazdan sağ ayağıyla sert vurdu, top kaleci Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu.

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ!

Kasımpaşa, Galatasaray karşısında 3-2 öne geçti. Nuno Da Costa'nın dokunuşunda top 77. dakikada ağlarla buluştu.

ICARDI ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI

Mauro Icardi penaltıdan faydalanamadı... 81. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi penaltıyı kaçırdı fakat dakikalar sonra attığı kafa golüyle skoru 3-3 yaptı.

İNANILMAZ MAÇTA SON GOL

Karşılaşmanın 90. dakikasında sahneye Carlos Vinicius çıktı ve skor 4-3'lük Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

BERKAN KUTLU 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın 2021 yazında Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için "Bir destandır Çanakkale" ve "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" pankartlarını tribüne astı.

MONTELLA DA MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Montella'ya, analiz antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti.





