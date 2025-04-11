SPOR

71
68
51
48
47
42
39
39
39
39
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi korkutan gelişme! Meteoroloji "Sarı kod" ile uyarmıştı...

Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi korkutan gelişme! Meteoroloji "Sarı kod" ile uyarmıştı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.04.2025 17:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Samsun'da, Nisan ayında şehir merkezinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sahil kesimi ile yüksek bölgelerde de kendini gösterdi. Samsunspor - Galatasaray maçı sırasında da kar yağışının devam etme olasılığı bulunuyor.

Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi korkutan gelişme! Meteoroloji "Sarı kod" ile uyarmıştı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) ‘sarı kod' ile uyardığı Samsun'da hissedilen sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, şehir merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

UZMANLAR UYARDI

2 (2)

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları şaşırttı. Soğuk havaya ilişkin değerlendirmede bulunan Teoman Özkalaycı, "Nisan ayında yeniden sandıktan atkı ve bereyi çıkardık. Hissedilen sıcaklık çok daha düşük. Uzun süredir şehir merkezinde bu ayda kar yağışı görmemiştim. Bu yıl uzun süredir ilk defa kışı bu kadar yoğun yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu akşam oynanacak Samsunspor-Galatasaray karşılaşmasında da uzmanlar maç esnasında etkili kar yağışının olacağı tahmininde bulundu.

FİZİK ÜSTÜNLÜĞÜ ETKİLİ OLABİLİR

4

Maç saatinde beklenen kar yağışı, maç içinde teknik olarakta iki takımı etkileyeceği öngörülüyor. Okan Buruk ve Thomas Reis, maç içinde fiziksel olarak daha güçlü ve kondisyon olarak iyi durumda olan oyuncuları sahaya sürmeleri bekleniyor. Bu akşam sert ve fiziksel mücadelenin üstün olduğu bir mücadele bekleniyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor
-
Galatasaray Galatasaray

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"
Zaniolo'dan gelen haber Galatasaray yönetimini tedirgin etti! Ev hapsi cezası ile karşı karşıya kalabilir...Zaniolo'dan gelen haber Galatasaray yönetimini tedirgin etti! Ev hapsi cezası ile karşı karşıya kalabilir...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Galatasaray Haberleri Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü: Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi!

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü: Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi!

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı!

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

Zaniolo'dan gelen haber Galatasaray yönetimini tedirgin etti! Ev hapsi cezası ile karşı karşıya kalabilir...

Zaniolo'dan gelen haber Galatasaray yönetimini tedirgin etti! Ev hapsi cezası ile karşı karşıya kalabilir...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.