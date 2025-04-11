Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi korkutan gelişme! Meteoroloji "Sarı kod" ile uyarmıştı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) ‘sarı kod' ile uyardığı Samsun'da hissedilen sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, şehir merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

UZMANLAR UYARDI

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları şaşırttı. Soğuk havaya ilişkin değerlendirmede bulunan Teoman Özkalaycı, "Nisan ayında yeniden sandıktan atkı ve bereyi çıkardık. Hissedilen sıcaklık çok daha düşük. Uzun süredir şehir merkezinde bu ayda kar yağışı görmemiştim. Bu yıl uzun süredir ilk defa kışı bu kadar yoğun yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu akşam oynanacak Samsunspor-Galatasaray karşılaşmasında da uzmanlar maç esnasında etkili kar yağışının olacağı tahmininde bulundu.

FİZİK ÜSTÜNLÜĞÜ ETKİLİ OLABİLİR

Maç saatinde beklenen kar yağışı, maç içinde teknik olarakta iki takımı etkileyeceği öngörülüyor. Okan Buruk ve Thomas Reis, maç içinde fiziksel olarak daha güçlü ve kondisyon olarak iyi durumda olan oyuncuları sahaya sürmeleri bekleniyor. Bu akşam sert ve fiziksel mücadelenin üstün olduğu bir mücadele bekleniyor.