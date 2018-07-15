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Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

Transfere Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru ile başlayan Cimbom, bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

Transfere Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru ile başlayan Cimbom, bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş’ın da çok istediği Serdar Gürler’in transferini büyük ölçüde bitirdi. Aslan, 26 yaşındaki oyuncu ve kulübü Osmanlıspor ile 1 yıllık kiralama konusunda el sıkıştı. Tarafların son pürüzleri gidermek için görüştüğü öğrenildi. Serdar Gürler’in imzasıyla ilgili resmi açıklama her an gelebilir. Fatih Terim, yeni öğrencisinin kampa katılmasını dört gözle bekliyor.

29 maçta 12 gol

Serdar, Osmanlıspor’un ligden düştüğü geçtiğimiz sezon performansıyla büyük beğeni topladı. Milli takıma kadar yükselen başarılı kanat oyuncusu, ligi 29 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 5 asistle tamamladı. Her iki kanatta da forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcu, forvette de görev yapabiliyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Osmanlıspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fatih terim yine hurdaları topluyor bu adam hoca falan değil
Yazık olacak kendini harcayacak bunların içinde.
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