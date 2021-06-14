Galatasaray, Sergio Ramos'un peşinde

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos'u transfer etmek istediği gündemde. Detaylar haberde...

RAMOS'A GALATASARAY DA TALİP

Radio Sevilla'da yer alan habere göre; İspanyol ekibi Real Madrid'in 1 yıllık sözleşme ve 6 milyon Euro teklif ettiği Sergio Ramos'a Galatasaray talip oldu. 34 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara rakip de çıktı.

SEVILLA DA RAMOS'U İSTİYOR

Söz konusu haberde, "Galatasaray da Sergio Ramos'u Osmanlı topraklarına götürmek istiyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Galatasaray'a Ramos transferinde Sevilla'nın da rakip olduğu ifade edildi.

GEÇEN SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Adı transferde İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City ile de anılan Sergio Ramos'un birçok kulüple temas halinde olduğu belirtildi. Ramos, geçen sezon 21 maçta 4 gol atmıştı.



