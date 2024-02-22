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  4. Galatasaray sezon başında gönderdi, şimdi geri alıyor! Fransızlar duyurdu Mustafa Muhammed dönüyor

Galatasaray sezon başında gönderdi, şimdi geri alıyor! Fransızlar duyurdu Mustafa Muhammed dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Nantes'e gönderdiği golcü oyuncu Mustafa Muhammed için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Galatasaray'ın sezon başında 5.75 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Nantes'a sattığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

NANTES'TEN AYRILACAK

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Fransız basınında çıkan haberlere göre Mustafa Muhammed, yaz transfer döneminde 10 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle Nantes'ten ayrılacak.

"GERİ DÖNÜYOR"

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Haberde Mustafa Muhammed'in bir sonraki adresinin yeniden Türkiye olacağı belirtildi. Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmayı düşündüğü söylenen yıldız futbolcunun geleceği ilerleyen süreçte belli olacak. Sarı-kırmızılı ekibin Mauro Icardi'nin yedeği olarak oyuncuyu değerlendirebileceği öğrenildi.

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