Galatasaray sezon sonunda Selçuk İnan'la yollarını ayıracak!

Galatasaray'da aldığı yüksek maaş ve gösterdiği kötü performans nedeniyle gözden düşen Selçuk İnan için karar verildi.

İNDİRİME GİTMEDİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun ücretinde indirime gitmeyi de, parasını TL'ye çevirmeyi de kabul etmediği öğrenildi.

Yönetim, yaşanan bu gelişme üzerine Selçuk İnan ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

Selçuk dışında son senesine gelen Eren Derdiyok'un kaderini ise sergileyeceği performans belirleyecek.

(Star)

