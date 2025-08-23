SPOR

Galatasaray şimdi de Barcelona'nın genç yıldızına kancayı taktı! Cimbom yine çok konuşulacak...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Barcelona'nın Kopenhag'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Roony Bardghji için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Barcelona’nın Kopenhag’dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Roony Bardghji için yaz döneminde yeni teklifler gündeme gelmeye başladı.

19 yaşındaki İsveçli yetenek, düzenli süre alıp gelişimini hızlandırması adına kiralık bir transfer ihtimaliyle öne çıkıyor. Bu noktada en ciddi taliplerden biri olarak Galatasaray dikkat çekiyor.

İspanyol basınında yer alan Fichajes’in haberine göre sarı-kırmızılı ekip, hem ligde hem de Avrupa sahnesinde kadro derinliğini artırmak için bir kanat oyuncusu arayışında. Bardghji’nin özelliklerinin Galatasaray’ın oyun planına uygun olduğu görüşü öne çıkıyor.

BARCELONA TEMKİNLİ

Katalan ekibi ise genç yıldızın geleceği üzerindeki kontrolü kaybetmeye sıcak bakmıyor. Barcelona, yapılacak olası kiralık sözleşmede oyuncunun düzenli forma giymesini güvence altına almak istiyor. Kulübün amacı, Bardghji’nin tecrübe kazanarak daha güçlü bir şekilde geri dönmesi.

Bardghji, Barcelona için yalnızca sportif açıdan değil ekonomik olarak da önemli bir yatırım. Bu sezon göstereceği performans, hem kulübün planları hem de olası piyasa değerini belirlemede kritik olacak.

Henüz netleşmeyen transfer sürecinde, Galatasaray seçeneğinin Bardghji cephesinde ciddi şekilde masada durduğu ifade ediliyor.

KOPENHAG GEÇMİŞİ

16 yaşında Kopenhag A takımına yükselen genç futbolcu, Danimarka ekibiyle 84 maçta forma giydi ve 15 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

