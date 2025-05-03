Galatasaray, Sivasspor kalesine gol oldu yağdı! Victor Osimhen'in rekor gecesi...

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde rakibini baskı altına almak isteyen sarı-kırmızılılar üç puan için sahaya çıktı. Sivasspor'u dominant bir oyunla 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, son 4 hafta kala puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkarttı. Galatasaray'ın gollerini Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen (2) kaydetti.

VICTOR OSIMHEN YİNE ŞOV YAPTI

Galatasaray'ın bu sezonki en golcü oyuncusu olan Victor Osimhen, Sivasspor'u da boş geçmedi. Rakip kaleye 2 gol birden atan Osimhen, bu sezonki gol sayısını 32'ye yükselterek kendi rekorunu kırdı.

NAPOLI'DEKİ GOL SAYISINI GEÇTİ

Daha önce Napoli'de attığı 31 gol ile en skorer sezon istatistiği bulunan Osimhen, Sivasspor karşısında attığı gollerle Galatasaray formasıyla 33. golüne ulaştı ve rekor kırdı.

LUCAS TORREIRA, UÇUŞA GEÇTİ!

Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 5'ünde fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Bu hafta kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puan farkını 8'e yükselten Galatasaray, lig bitimine 4 hafta kala büyük bir avantaj yakaladı.