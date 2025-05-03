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Galatasaray, Sivasspor kalesine gol oldu yağdı! Victor Osimhen'in rekor gecesi...

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u konuk etti. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadelede Sivasspor'da küme düşmemek için sarı-kırmızılılardan puan ya da puanlar almak istiyordu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada hata yapmak istemeyen Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek maç fazlasıyla puan farkını 8'e çıkarttı.

Galatasaray, Sivasspor kalesine gol oldu yağdı! Victor Osimhen'in rekor gecesi...
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde rakibini baskı altına almak isteyen sarı-kırmızılılar üç puan için sahaya çıktı. Sivasspor'u dominant bir oyunla 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, son 4 hafta kala puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkarttı. Galatasaray'ın gollerini Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen (2) kaydetti.

VICTOR OSIMHEN YİNE ŞOV YAPTI

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Galatasaray'ın bu sezonki en golcü oyuncusu olan Victor Osimhen, Sivasspor'u da boş geçmedi. Rakip kaleye 2 gol birden atan Osimhen, bu sezonki gol sayısını 32'ye yükselterek kendi rekorunu kırdı.

NAPOLI'DEKİ GOL SAYISINI GEÇTİ

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Daha önce Napoli'de attığı 31 gol ile en skorer sezon istatistiği bulunan Osimhen, Sivasspor karşısında attığı gollerle Galatasaray formasıyla 33. golüne ulaştı ve rekor kırdı.

LUCAS TORREIRA, UÇUŞA GEÇTİ!

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Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 5'ünde fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

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Bu hafta kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puan farkını 8'e yükselten Galatasaray, lig bitimine 4 hafta kala büyük bir avantaj yakaladı.

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Galatasaray Galatasaray
4 - 1
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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor galatasaray Osimhen
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