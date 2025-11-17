SPOR

Galatasaray son 1 ayda revire döndü! Sakatlıklar ve cezalar sebebiyle tam 8 futbolcu yok! Osimhen Fenerbahçe maçında sahada mı?

Galatasaray’ın son dönemde sakatlıklarla başı belada. Sarı-kırmızılı takımda son olarak Milli takımlarda sakatlanan Kaan Ayhan, Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı'nın da son durumları belli oldu. Cimbom’da bu sakatlıkların yanı sıra İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve bahis cezası alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı’nın da bir süre sahalardan uzak kalışı Okan Buruk’u ciddi şekilde düşündürüyor. İşte detaylar…

Burak Kavuncu

Süper Lig devi Galatasaray’da sağlık ekibi fazla mesai yapıyor. Cimbom’da sakatlıkları sebebiyle bir süredir zaten takımla birlikte çalışmayan ve tedavi süreci devam eden İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün’ün yanı sıra Milli takımdan farklı oyuncularından sakatlıkla dönüş yapması canları fena sıktı. İşte sakat futbolcuların listesi ve sahaya dönebilecekleri maçlar…

LİSTE KABARIK! YILDIZ İSİMLER YOK…

İLKAY GÜNDOĞAN

Galatasaray son 1 ayda revire döndü! Sakatlıklar ve cezalar sebebiyle tam 8 futbolcu yok! Osimhen Fenerbahçe maçında sahada mı? 1

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan deneyimli orta saha İlkay Gündoğan, özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan İlkay’ın henüz antrenman sahasına çıkmaması moralleri bozarken, oyuncunun 25 Kasım tarihindeki Şampiyonlar Ligi’ndeki Union Saint-Gilloise karşılaşmasında görev alabileceği belirtildi.

YUNUS AKGÜN

Galatasaray son 1 ayda revire döndü! Sakatlıklar ve cezalar sebebiyle tam 8 futbolcu yok! Osimhen Fenerbahçe maçında sahada mı? 2

Yunus Akgün geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanmış ve fıtık operasyonu geçirmişti. Ameliyatın ardından Ajax ve Kocaelispor maçlarında oynayamayan oyuncunun sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.

KAAN AYHAN

Galatasaray son 1 ayda revire döndü! Sakatlıklar ve cezalar sebebiyle tam 8 futbolcu yok! Osimhen Fenerbahçe maçında sahada mı? 3

A Milli Takım'da Bulgaristan maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın kontrolleri yapılacak. Milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor. Kaan Ayhan’ın da derbide kadroda olmayabileceği ihtimaller arasında.

BERKAN KUTLU

Galatasaray son 1 ayda revire döndü! Sakatlıklar ve cezalar sebebiyle tam 8 futbolcu yok! Osimhen Fenerbahçe maçında sahada mı? 4

Galatasaray’da pazar günü yapılan antrenmanda sakatlanan Berkan Kutlu'nun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN

Galatasaray son 1 ayda revire döndü! Sakatlıklar ve cezalar sebebiyle tam 8 futbolcu yok! Osimhen Fenerbahçe maçında sahada mı? 5

Galatasaray’ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen de Milli arada Demokratik Kongo ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde sakatlanarka devre arasında oyundan alındı. Yıldız golcüde ödem bulurken, sağlık durumunun ödemin dağılmasından sonra netlik kazanacağı bildirildi. Hamstring kası (arka adele) sakatlığı şüphesi olan Osimhen'in Çarşamba günü MR'a girmesi bekleniyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galatasaray son 1 ayda revire döndü! Sakatlıklar ve cezalar sebebiyle tam 8 futbolcu yok! Osimhen Fenerbahçe maçında sahada mı? 6

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takımın İspanya maçı kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'da ise çok ciddi bir durum yok. Deneyimli savunma oyuncusunun, Gençlerbirliği maçında 11'de olması bekleniyor.

Öte yandan bahis soruşturmasından dolayı haklarından ceza verilen Metehan Baltacı 9 ay futboldan men edilirken, Eren Elmalı ise 45 gün ceza aldı.

GALATASARAY'IN ÖNÜNDEKİ 7 KARŞILAŞMA!

Galatasaray son 1 ayda revire döndü! Sakatlıklar ve cezalar sebebiyle tam 8 futbolcu yok! Osimhen Fenerbahçe maçında sahada mı? 7

Önümüzdeki 30 günlük dönemde ise Galatasaray tam 7 karşılaşmaya çıkacak:

22 Kasım: Galatasaray-Gençlerbirliği
25 Kasım: Galatasaray-USG
1 Aralık: Fenerbahçe-Galatasaray
5 Aralık: Galatasaray-Samsunspor
9 Aralık: Monaco-Galatasaray
13 Aralık: Antalyaspor-Galatasaray
21 Aralık: Galatasaray-Kasımpaşa

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
