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Emre Akbaba suskunluğunu bozdu

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 09.08.2018 09:11 | Son Güncelleme

Galatasaray formasını giymek için Başakşehir’i reddeden Emre Akbaba suskunluğunu bozdu. Yakın çevresine konuşan Emre Akbaba'nın, “Kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Beklemek benim için sorun değil, yıllarca bekledim” dediği öğrenildi.

Emre Akbaba suskunluğunu bozdu

Emre Akbaba suskunluğunu bozdu ve Galatasaray'la ilgili konuştu. Başakşehir ile Alanyaspor 5 milyon Euro'ya anlaşmasına rağmen İstanbul ekibine gitmeyen ve “Gönlümde başka bir takım var” diyen gurbetçi futbolcu, ısrarla Galatasaray’a gelmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de imkanları sonuna kadar zorluyor.

2.5 milyon Euro’luk teklifi 3.5 milyon Euro seviyelerine çeken Galatasaray, bu işe nokta koymayı hedefliyor. Cim Bom’un elini güçlendiren unsur ise Emre Akbaba’nın Galatasaray aşkı...

"BEKLEMEK SORUN DEĞİL, YILLARCA BEKLEDİM"
Yakın çevresine konuşan 26 yaşındaki oyuncunun, “Kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Transferin son gününe kadar da bekleyeceğim. 3 haftalık bir süre var. Burada çalışmalarımı yapıyorum. Fizik olarak yeni sezona hazırım ve motivasyonum iyi. Beklemek benim için sorun değil, yıllarca bekledim” dediği öğrenildi. (Fanatik)

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Emre Akbaba Galatasaray alanyaspor başakşehir Transfer

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
karakter böyle birşey.Cimbombom un çocuğu Emre Akbaba bekliyoruz seni aslan parçası
EA10 bunlarda harcanacaksın...
helal
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