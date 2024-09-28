Galatasaray son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve galibiyet serisi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Kasımpaşa'nın müthiş bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmaya Galatasaray hızlı başladı.

Sarı - kırmızılılar, ilk 34 dakikada Osimhen (2) ve Icardi'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında maça tututan konuk ekip, Mamadou Fall, Haris Hajradinović ve 90+5'de Nuno da Costa'nın golleriyle 1 puanı haznesine yazdırdı.

OSIMHEN GECEYE DAMGASINI VURDU

Sarı - kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen maça damgasını vurdu. Kasımpaşa ağlarına ilk 30 dakikada 2 gol birden bırakan Nijeryalı Galatasaray formasıyla ilk gollerini kaydetti.

GOMIS'TEN SONRA BİR İLK

Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt etki etti.

Victor Osimhen, Bafetimbi Gomis'ten (Ağustos 2017) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk üç maçta 4+ gole katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.

AÇIK ARA ÖNDE

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Galatasaray (14), en yakın rakiplerinin sayısını ikiye katladı (7; Fenerbahçe, Göztepe & Beşiktaş).

OSIMHEN & ICARDI İKİLİSİ SAHADA

Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü.

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı.

OKAN BURUK'TAN ROTASYON

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahalarında yaptıkları Kasımpaşa maçına rotasyonlu bir ilk 11 çıkardı.

Süper Lig'de sezona 6'da 6 yaparak, UEFA Avrupa Ligi'ne ise PAOK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 15 gündeki 5. maçını Kasımpaşa ile RAMS Park'ta yaptı.

Tecrübeli teknik adam, mücadeleye Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.