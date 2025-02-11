Galatasaray son gün bombasını patlattı! Evraklar yetiştirilmeye çalışıyor... Resmi açıklama an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetimi ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

İMZA AN MESELESİ

Milli sol bek, bu akşam İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı da gelen bilgiler arasında.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-Kırmızılı ekibin Trabzonspor'a 4.5 milyon Euro ödeme yapması bekleniyor. Ayrıca Eren Elmalı'nın Trabzonspor'daki 2 aylık alacağından vazgeçtiği öğrenildi.

EVRAKLAR YETİŞİRSE...

24 yaşındaki futbolcu, evrakların yetişmesi halinde resmen Galatasaray'a transfer olacak. Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.

ŞENOL GÜNEŞ NOKTAYI KOYMUŞTU

Son oynanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş konuyla ilgili açıklamasında "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullanmıştı.

14 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı, 14 kez A Milli Takım formasını giydi.