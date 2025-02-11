Galatasaray son gün bombasını patlattı! Evraklar yetiştirilmeye çalışıyor... Resmi açıklama an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetimi ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Milli sol bek, bu akşam İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı da gelen bilgiler arasında.
Sarı-Kırmızılı ekibin Trabzonspor'a 4.5 milyon Euro ödeme yapması bekleniyor. Ayrıca Eren Elmalı'nın Trabzonspor'daki 2 aylık alacağından vazgeçtiği öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcu, evrakların yetişmesi halinde resmen Galatasaray'a transfer olacak. Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.
Son oynanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş konuyla ilgili açıklamasında "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullanmıştı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı, 14 kez A Milli Takım formasını giydi.
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