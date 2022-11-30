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Galatasaray sonrası takım bulamadı, yeni işi herkesi şaşırttı! Fatih Öztürk'ten sürpriz hamle...

30.11.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olduğu 2020 yılından bu yana sadece 13 maça çıkan ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte sarı - kırmızılı takımdan ayrılan Fatih Öztürk'ün yeni adresi merak ediliyordu. Galatasaray ile bir Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupa sevinci yaşayan tecrübeli kalecinin yeni mesleği belli oldu. Öztürk, 'Makara's' adında bir restoran açtı.

Galatasaray sonrası takım bulamadı, yeni işi herkesi şaşırttı! Fatih Öztürk'ten sürpriz hamle...

Spor Toto Süper Lig devi Galatasaray'ın iki sezon önce Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, geçtiğimiz sezon başında sarı - kırmızılılar ile olan sözleşmesini noktalamış ve takımdan ayrılmıştı. Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan ve birçok sakatlık yaşayan Öztürk'e sarı - kırmızılı taraftarlardan tepki gelmişti.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve geleceği merak edilen Fatih Öztürk'ten sürpriz bir hamle geldi.

RESTORAN AÇTI

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Tecrübeli kaleci, Makara's adında Levent'te bir restoran açtı. Öztürk'ün restoranında yemek organizasyonları ve canlı müzik performansının sergilendiği öğrenildi.

"HAYIRLI OLSUN EVLAT"

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Galatasaray A Takım Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan da Fatih Öztürk'ün yeni restoranını ziyarette bulundu ve Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Koşutan, paylaşımına "Hayırlı olsun evlat" notunu düştü.

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Fatih Öztürk daha önce Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Akhisarspor ve Kasımpaşa'da forma giymişti.

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