Galatasaray sözleşmesini feshetmişti... Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu!

Galatasaray ile bağlarını koparan Hakim Ziyech, Al Duhail'e transfer oldu. Katar kulübü, transferi bir video ile resmen açıkladı. Faslı yıldız futbolcu, kötü geçen Galatasaray döneminin ardından profesyonel futbol kariyerine Katar'da devam edecek.

RESMİ AÇIKLAMA

Al Duhail'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Al Duhail Spor Kulübü Yönetimi, Faslı uluslararası oyuncu Hakim Ziyech'in kendisine sunulan profesyonel teklifler yerine Al Duhail tarafından sunulan teklifi tercih etmesinin ardından, futbol takımına katılmak üzere imzayı atmayı başardı.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'ın 2023/24 sezonunun başında Chelsea'den kadroya katıttığı Faslı yıldız, sarı - kırmızılı formayı 1.5 sezonda toplam 34 karşılaşmada sırtına geçirdi. Söz konusu mücadelelerde 8 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, 5'de asist katkısı sağladı.