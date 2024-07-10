Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine adliyede ifade verdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları sonrası, Fenerbahçe Spor Kulübü, şikayet etmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.

'ŞÜPHELİ SIFATI'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine İstanbul Adalet Sarayı'nda "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Dursun Özbek savcılıktaki ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

