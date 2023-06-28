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Galatasaray, stadyum isim sponsorluğu için Rams Global ile anlaşıldığını açıkladı!

28.06.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, stat isim sponsorluğunu açıkladı. Galatasaray’ın yeni Stadyum sponsoru ‘Rams' oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu açıkladı. NEF ile anlaşmasını sonlandıran sarı-kırmızılılar yeni anlaşmanın detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

DÜNYA STANDARTLARINDA GELİR

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Öte yandan açıklamada sponsorluk gelirinin dünya standartlarında olduğu vurgulandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

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"Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak.

Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz."


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