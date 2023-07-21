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Galatasaray stadyumunun adı değişti mi, NEF Stadyumu'nun yeni ismi ne oldu? Rams Park için resmi imzalar atıldı

21.07.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan yapılan açıklamada NEF'in ardından yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından stadyumunun adının resmen değiştiği belirtildi. Basında yer alan haberler sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Galatasaray stadyumunun adı değişti mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, NEF Stadyumu'nun yeni ismi ne oldu? İşte detaylar...

Galatasaray Stadyumu'nnun adı değişti. Yapılan açıklamaya göre NEF Stadyumu yeni sponsorluk anlaşması gereği önümüzdeki sezondan itibaren beş yıl boyunca Rams Park olacak. Galatasaray yeni stadyum için sponsorluk anlaşmasını resmen imzaladı. İşte Rams Park ile ilgili detaylar...

NEF STADYUMU'NUN YENİ ADI NE OLDU?

Galatasaray'ın stadı Nef Stadyumu'nun yeni adı Rams Park oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile başkan vekili Erden Timur da konuya dair düzenlenen basın toplantısında yer aldı.

Sponsorluk anlaşmadı gereği stadın adı beş yıl boyunca Rams Park olacak.

GALATASARAY 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Galatasaray, RAMS ile stadyum isim sponsorluğu için 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın stat ismi RAMS Park oldu.

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