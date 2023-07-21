Galatasaray stadyumunun adı değişti mi, NEF Stadyumu'nun yeni ismi ne oldu? Rams Park için resmi imzalar atıldı

Galatasaray Stadyumu'nnun adı değişti. Yapılan açıklamaya göre NEF Stadyumu yeni sponsorluk anlaşması gereği önümüzdeki sezondan itibaren beş yıl boyunca Rams Park olacak. Galatasaray yeni stadyum için sponsorluk anlaşmasını resmen imzaladı. İşte Rams Park ile ilgili detaylar...
Galatasaray'ın stadı Nef Stadyumu'nun yeni adı Rams Park oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile başkan vekili Erden Timur da konuya dair düzenlenen basın toplantısında yer aldı.
Sponsorluk anlaşmadı gereği stadın adı beş yıl boyunca Rams Park olacak.
Galatasaray, RAMS ile stadyum isim sponsorluğu için 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın stat ismi RAMS Park oldu.