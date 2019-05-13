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Galatasaray Süper Lig şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesi için başvuracak

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

Pazar günü Medipol Başakşehir ile tarihi bir maça çıkacak olan Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! Galatasaray, kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği mücadelenin oynanacağı Türk Telekom Stadı'na şampiyonluk kupasının getirilmesi için TFF'ye başvuracak.

Galatasaray Süper Lig şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesi için başvuracak

Kuruluş tarihinde 22. şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayan Galatasaray, Başakşehir ile karşılaşacağı bugüne özel hazırlık yapıyor.

Türk Telekom Stadı'nda birçok görsel şölenle birlikte büyük bir kutlama yapılacak. Hem yönetim, hem taraftar grubu ultrAslan, çarşamba günü oynanacak olan Akhisarspor karşılaşmasından sonra şampiyonluk çalışmalarını hızlandıracak. Sarı-kırmızılılar, kazanmaları halinde Türkiye Kupası'nı da o gün Türk Telekom Stadı'na getirecek.

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İKİNCİ RANDEVU TÜRK TELEKOM'DA

Galatasaray, önündeki ilk final maçına kupada çıkacak. Türkiye Kupası'nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, tarihinde 23. kez final oynayacak.

Sarı kırmızılı yöneticilerin Başakşehir ile oynayacakları maç öncesinde TFF'ye de bir başvuru yaparak Süper Lig şampiyonluğu kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesi için özel başvuru yapması bekleniyor. Galatasaray, Başakşehir'i yenmesi halinde kupayı alacak, yenilirse kaybedecek. Beraberlik halinde ise son haftaya uzayacak.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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