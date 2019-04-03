SPOR

Galatasaray taraftarı Onyekuru ve Diagne'ye tepki gösterdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında taraftarlar Diagne ve Onyekuru'ya tepki gösterdi. Taraftarlar, kötü performans gösterdiklerini düşündükleri Diagne ve Onyekuru'yu ıslıkla protesto etti.

Galatasaray taraftarı Onyekuru ve Diagne'ye tepki gösterdi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlarken, sarı-kırmızılılarda Diagne ve Onyekuru ıslıkla protesto edildi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Mbaye Diagne, yerini Ahmet Çalık'a bırakırken taraftarlar tarafından ıslıklanıldı. Senegalli futbolcu, herhangi bir tepki göstermeyerek kulübesine oturdu.

ONYEKURU DA ISLIKLANILDI

Öte yandan Henry Onyekuru, dakikalar 83'ü gösterdiğinde yerini Sinan Gümüş'e bıraktı. Nijeryalı yıldızın adı anons edilmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıklarla tepkilerini gösterdi.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Fatih Terim patladı: Bana ceza yedirmeyinFatih Terim patladı: Bana ceza yedirmeyin
Marcao ve Mariano'dan hakeme eleştiriMarcao ve Mariano'dan hakeme eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mbaye Diagne Henry Onyekuru

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Aslan avantajı kaptırdı

Aslan avantajı kaptırdı

Fatih Terim patladı: Bana ceza yedirmeyin

Fatih Terim patladı: Bana ceza yedirmeyin

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Kolbeinn Sigthorsson için flaş karar!

Kolbeinn Sigthorsson için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray taraftarı Onyekuru ve Diagne'ye tepki gösterdi!

Taraftarın sabrı taştı! Flaş tepki

Fatih Terim: Bana ceza yedirmeyin

Fatih Terim patladı: Bana ceza yedirmeyin

Marcao ve Mariano'dan hakeme eleştiri

Marcao ve Mariano'dan hakeme eleştiri

Christian Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yok

Yıldız isim Fenerbahçe derbisinde yok

William D'Avila: Badou Ndiaye Stoke City'ye dönmeyecek, Galatasaray'da kalır mı bilmiyorum

Menajeri açıkladı! 'Geri dönmeyecek'

Mbaye Diagne'den Fenerbahçe için olay hareket!

Diagne'den F.Bahçe'ye olay hareket!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.