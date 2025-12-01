SPOR

Galatasaray taraftarı stadyum önünde Kerem'in fotoğrafını dolara bastırdı!

Trendyol Süper Lig bu akşam dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Chobani stadyumda bu akşam Galatasaray ile karşılaşırken, dev maç öncesi stadyum önünde sarı-kırmzıılı takım taraftarlarından olay görüntüler geldi. | Galatasaray haberleri

Galatasaray taraftarı stadyum önünde Kerem'in fotoğrafını dolara bastırdı!
Burak Kavuncu
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe derbi maçta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev maç öncesi iki takımda da hazırlıklar tamamlanırken artık maçın başlaması bekleniyor. Öte yandan derbi öncesi Galatasaray taraftarlarından stadyum önünde olay yaratan görüntüler geldi.

DOLARLAR BASTIRILDI!

Galatasaray taraftarı stadyum önünde Kerem in fotoğrafını dolara bastırdı! 1

Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu için tepki göstermesi sosyal medyada gündem oldu.

İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYECEK

Galatasaray taraftarı stadyum önünde Kerem in fotoğrafını dolara bastırdı! 2

Fenerbahçe'nin Benfica'dan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu kariyerinde ilk kez sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı forma giyecek. Milli futbolcunun performansı her iki takım taraftarları içinde büyük merak konusuyken, yıldız ismin maça konsantrasyonunun tam olduğu öğrenildi.

