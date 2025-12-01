Galatasaray taraftarı stadyum önünde Kerem'in fotoğrafını dolara bastırdı!

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe derbi maçta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev maç öncesi iki takımda da hazırlıklar tamamlanırken artık maçın başlaması bekleniyor. Öte yandan derbi öncesi Galatasaray taraftarlarından stadyum önünde olay yaratan görüntüler geldi.

DOLARLAR BASTIRILDI!

Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dolarlar bastırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu için tepki göstermesi sosyal medyada gündem oldu.

İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYECEK

Fenerbahçe'nin Benfica'dan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu kariyerinde ilk kez sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı forma giyecek. Milli futbolcunun performansı her iki takım taraftarları içinde büyük merak konusuyken, yıldız ismin maça konsantrasyonunun tam olduğu öğrenildi.