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Galatasaray taraftarı tepkili... Luyindama ve Marcao'dan büyük hatalar

19.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı. Süper Lig’de sahasında 11 maç aradan sonra kaybeden Galatasaray'da stoperler Christian Luyindama ve Marcao’nun yaptığı hatalar maça damga vurdu. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, iki futbolcuya da sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı tepkili... Luyindama ve Marcao'dan büyük hatalar

Süper Lig’in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 4-3 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao’nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

Konuk takımın ilk golünde, savunmada Luyindama’nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. Karadeniz ekibinin ikinci golünde ise yine savunmada Marcao’nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu arada Luyindama ve Marcao, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu da ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da taraftarlar da çılgına döndü. Yapılan hatalar nedeniyle bir hayli tepkili olan Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, sosyal medya üzerinden Marcao ve Luyindama'yı topa tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Lyundima ve Marcao n yapsin. Antrenor cift forvet+ iki Emre ile oynarsa,( onlar da hucumcu) orta sahanin savunulmasi sadece Etebo'ya kalir. Sonucta Etebo'yu gecen iki stoper ve Muslera ile karsi karsiya kalir. Sonuc da boyle olur.
şampiyon beşiktaş
kadro cok yanlis kurdu egoterim onyekuru ve feguli 11 baslamaliydi kanatsiz calismaz forvetler.

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