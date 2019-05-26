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Galatasaray taraftarından Mbaye Diagne'ye tepki

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 26.05.2019 10:06 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya transfer edilen ve attığı 30 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Diagne, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer almadı.

Senegalli golcünün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise taraftarın tepkisini çekti.

Diagne şampiyonluk kutlamalarında yer almadı

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de kazandığı 22. şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de kazandığı 22. şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi.

Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi.

Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri’nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri’nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Süper Lig'in gol kralı Diagne'nin kutlamalarda olmaması ise dikkat çeken en büyük detay oldu.

Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Süper Lig'in gol kralı Diagne'nin kutlamalarda olmaması ise dikkat çeken en büyük detay oldu.

Diagne'nin teknik direktör Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı ve bu yüzden kutlamalara katılmadığı öğrenildi.

Diagne'nin teknik direktör Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı ve bu yüzden kutlamalara katılmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Senegalli futbolcu, Galatasaray kafilesinin kutlamalar için Türk Telekom Stadyumu'na gittiği esnada arabasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak ''İyi günler'' notunu düştü.

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Senegalli futbolcu, Galatasaray kafilesinin kutlamalar için Türk Telekom Stadyumu'na gittiği esnada arabasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak ''İyi günler'' notunu düştü.

Diagne'nin bu paylaşımı sonrası Galatasaraylı taraftarlar golcü futbolcuya sert tepki gösterdi.

Diagne'nin bu paylaşımı sonrası Galatasaraylı taraftarlar golcü futbolcuya sert tepki gösterdi.

Diagne gibi Sinan ve kaleci antrenörü Taffarel de dün akşam yoktu. Diagne’nin kutlamaya katılmadığı statta açıklandığında ıslık sesleri yükseldi. Sinan’ın ismi okununca da ıslıklar yükseldi.

Diagne gibi Sinan ve kaleci antrenörü Taffarel de dün akşam yoktu. Diagne’nin kutlamaya katılmadığı statta açıklandığında ıslık sesleri yükseldi. Sinan’ın ismi okununca da ıslıklar yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
Diagne galatasaray spor toto süper lig

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