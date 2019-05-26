Galatasaray taraftarından Mbaye Diagne'ye tepki

Senegalli golcünün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise taraftarın tepkisini çekti.

Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Süper Lig'in gol kralı Diagne'nin kutlamalarda olmaması ise dikkat çeken en büyük detay oldu.

Diagne'nin teknik direktör Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesinde izin aldığı ve bu yüzden kutlamalara katılmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Senegalli futbolcu, Galatasaray kafilesinin kutlamalar için Türk Telekom Stadyumu'na gittiği esnada arabasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak ''İyi günler'' notunu düştü.