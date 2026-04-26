Galatasaray taraftarından olay yaratan Icardi pankartı! Fenerbahçe'ye sert gönderme

Derbi öncesi tansiyon sadece sahada değil, tribünlerde de yükselmeye devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar, dev randevu öncesi hazırladıkları göndermeli pankartla ezeli rakiplerine mesaj gönderdi.

DERBİ ÖNCESİ PANKART SAVAŞI! GALATASARAY TARAFTARINDAN OLAY GÖNDERME!

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev derbi öncesinde taraftar grupları hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray'ın etkin taraftar oluşumu ultrAslan Çekmeköy grubunun hazırladığı bir pankart, maçın psikolojik savaşına yeni bir boyut kazandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görsel, taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.

ICARDI TEMALI İLGİNÇ TASARIM

Hazırlanan dev pankartta, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, elinde beyzbol sopası ve güneş gözlükleriyle bir "figür" olarak tasvir edildi. Tasarımın en dikkat çeken ve tartışılan kısmı ise; Icardi'nin zincirle tuttuğu iki figürün (Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu) üzerine rakip takım oyuncularının yüzlerinin yerleştirilmesi oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte etkileşim rekorları kırıldı. Galatasaraylı taraftarlar pankartı yaratıcı ve iddialı bulurken, Fenerbahçeli taraftarlar ise kullanılan görsellerin "saygı sınırlarını aştığı" yönünde eleştirilerde bulundu. Maç öncesi gerginliği tırmandıran bu tür görseller, derbinin rekabetçi ruhunun tribünlere nasıl yansıdığını bir kez daha kanıtladı.

BAYRAKLARLA DONATILDI!

Galatasaray yönetimi RAMS Park'taki tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı.