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Galatasaray taraftarından protesto

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

ultrAslan taraftar grubu, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararının kaldırılması için açılan dava nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Galatasaray taraftarından protesto

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararının kaldırılması için açılan davayı protesto etti. Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın aldırdığı tedbir kararına yapılan itirazla ilgili duruşma başladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmayla ilgili protesto düzenledi. ultrAslan'ın organize ettiği protestoda bir araya gelen bir grup taraftar, sloganlarla idari ibrasızlıkla yönetim kurulunu değiştirme yöntemine tepki gösterdi.

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Tezahüratlarla durumu protesto eden taraftarlar, "Galatasaray halkındır Lisenin değil", "Milyonlarca ses 'Galatasaray halkın' diyor", "Mekteb-i Sultani Onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur" ve "Tüzük değişsin üyelik açılsın" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar açtı.

ultrAslan taraftar grubu avukatı Serdar Öktem'in okuduğu basın açıklamasında, özetle şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tavrımızı lekelemek için atılan iftiraların ve yapılan provokasyonların aksine mevcut yönetimi desteklemeye değil, Galatasaray'ın başına gelecek bu ve bundan sonraki tüm yönetimlerin rahatlıkla çalışabilmesi için lisecilerin idari ibrasızlık adı altında darbe kültürüne karşı her zaman Galatasaray taraftarının burada olduğunu haykırmak için toplandık." (AA)

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