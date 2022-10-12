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Galatasaray taraftarını adeta delirtti! Maça günler kala ortalığı ayağa kaldıracak kelimeler...

12.10.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran sözler söyleyen Emrah Başsan, karşılaşma başlamadan hedef haline geldi. Sahada Galatasaray'ı tanımadığını ifade eden Emrah, hiçbir şeyin önemli olmadığını, Galatasaray'da oynayıp oynamamasının bir öneme sahip olmadığını savundu.

Galatasaray taraftarını adeta delirtti! Maça günler kala ortalığı ayağa kaldıracak kelimeler...
Emrah Başsan

Emrah Başsan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Galatasaray maçı öncesi Kayserispor cephesinden yorumlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimi gün Mensah'tan galibiyet açıklaması gelirken, bugün de Emrah Başsan flaş ifadeler kullandı.

MENSAH OLAYI BAŞLATTI

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Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, “Taraftarımızın maça gelmesi, bize destek olması lazım. Bu maç çok önemli. Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız. Cumartesi günü Galatasaray’a karşı önemli bir maç olacak. Hocamızın desteği ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir maç oynayıp, iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

EMRAH BAŞSAN TAMAMLADI

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Emrah Başsan, "Kayserispor'da oynuyorum. Galatasaray şu an için umrumda değil. Sahaya çıkıp Galatasaray'ı yenmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.


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Kayserispor Emrah Başsan galatasaray mensah maçı sıralaması iyet
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