Galatasaray taraftarını adeta delirtti! Maça günler kala ortalığı ayağa kaldıracak kelimeler...

Galatasaray maçı öncesi Kayserispor cephesinden yorumlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimi gün Mensah'tan galibiyet açıklaması gelirken, bugün de Emrah Başsan flaş ifadeler kullandı.

MENSAH OLAYI BAŞLATTI

Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, “Taraftarımızın maça gelmesi, bize destek olması lazım. Bu maç çok önemli. Galatasaray maçını kazanırsak puan sıralamasında üst sıralarda olacağız. Cumartesi günü Galatasaray’a karşı önemli bir maç olacak. Hocamızın desteği ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir maç oynayıp, iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

EMRAH BAŞSAN TAMAMLADI

Emrah Başsan, "Kayserispor'da oynuyorum. Galatasaray şu an için umrumda değil. Sahaya çıkıp Galatasaray'ı yenmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.



