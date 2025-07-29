Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! ''Yüzde 90 ihtimalle transfer oluyor"

Liverpool, yeni sezon hazırlıklarına Asya'da devam ederken, beklenmedik bir ayrılık haberiyle sarsıldı. Liverool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, kişisel bir nedenden dolayı kampı terk ederek İngiltere'ye dönmek zorunda kaldı. Bu gelişme, teknik direktör Arne Slot'un planlarını alt üst ederken, kaleci rotasyonunda da önemli değişikliklere yol açtı.

ART ARDA AYRILIKLAR

Alisson'un ayrılığı, Liverpool'un sezon öncesi kampında yaşanan üçüncü önemli ayrılık oldu. Daha önce Joe Gomez, sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye geri gönderilmiş, Luis Diaz ise 65.5 milyon sterlinlik bir transferle Bayern Münih'e imza atmıştı. Bu ayrılıklar, Slot'un kadro derinliğini test etmesine neden olurken, genç oyunculara da forma şansı doğurdu.

Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Alisson'un yüzde 90 ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan ünlü gazeteci için henüz yalanlama gelmedi.