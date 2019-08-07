SPOR

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.08.2019 08:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferinde! Sarı kırmızılı ekibin büyük uğraş verdiği Radamel Falcao, Instagram'dan yaptığı paylaşımla taraftarı da heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Daha önceden Falcao'nun eşinin sosyal medyada takipleştiği Türk mimar Şafak Çak'la Fransa'da buluşan Falcao, Instagram'dan Çak'la birlikte fotoğraf paylaştı.

83

Hemen ardından bir paylaşım da Şafak Çak'tan geldi. Çak, "Yakında barbeküye bekliyorum" yazdı. Falcao da Çak'ın bu paylaşımını beğendi. Taraftarlar üst üste yapılan bu paylaşımları yorum yağmuruna tuttu.


Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!
G.Saray Süper Kupa öncesi iddialı!G.Saray Süper Kupa öncesi iddialı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray radamel falcao Spor Toto Süper Lig Fransa

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Ve Ali Koç açıkladı! Kolarov, Volkan Demirel...

Ve Ali Koç açıkladı! Kolarov, Volkan Demirel...

Özdemir'den G.Saray'a çağrı

Özdemir'den G.Saray'a çağrı

Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı

Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray Erencan Yardımcı ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Levent Şahin: Sezona üçüncü kupayla başlamak istiyoruz

G.Saray Süper Kupa öncesi iddialı!

Diagne'ye sürpriz teklif! Pazarlıklar başladı

Diagne'ye sürpriz teklif! Pazarlıklar başladı

Bakayoko kimdir, kaç yaşında hangi mevkide oynuyor? (Galatasaray transfer haberleri)

GS'nin peşinde olduğu Bakayoko kimdir?

Galatasaray’da hedef kupaları 3’lemek

G.Saray'ın hedefi 3. kupa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.