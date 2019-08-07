Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Daha önceden Falcao'nun eşinin sosyal medyada takipleştiği Türk mimar Şafak Çak'la Fransa'da buluşan Falcao, Instagram'dan Çak'la birlikte fotoğraf paylaştı.
Hemen ardından bir paylaşım da Şafak Çak'tan geldi. Çak, "Yakında barbeküye bekliyorum" yazdı. Falcao da Çak'ın bu paylaşımını beğendi. Taraftarlar üst üste yapılan bu paylaşımları yorum yağmuruna tuttu.
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