Galatasaray taraftarını kızdıran itiraf: "Fenerbahçe daha iyi takımdı"

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan ve 90. dakikada oyundan alınan Union Saint-Gilloise oyuncusu Ousseynou Niang, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FENERBAHÇE DAHA İYİ TAKIM"

“Türkiye’de oynadığın maçlar içinde en zor hangisiydi?” sorusuna hiç düşünmeden “Benim için Fenerbahçe maçı daha zordu. Fenerbahçe daha iyi takım” şeklinde karşılık verdi. Bu sözler, Union SG'nin İstanbul’daki zorlu deplasman tecrübesini yeniden gündeme getirdi.

GALATASARAYLILARI KIZDIRDI

Union Saint-Gilloise oyuncusu Ousseynou Niang, bu sözleriyle Galatasaray taraftarını bir hayli kızdırdı.