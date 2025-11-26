SPOR

Galatasaray taraftarını kızdıran itiraf: "Fenerbahçe daha iyi takımdı"

Union Saint-Gilloise oyuncusu Ousseynou Niang, Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı ekibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, Türkiye’de oynadıkları maçları değerlendirerek “Benim için Fenerbahçe maçı çok daha zordu. En ağır baskıyı orada hissettim” ifadelerini kullandı.

Emre Şen

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan ve 90. dakikada oyundan alınan Union Saint-Gilloise oyuncusu Ousseynou Niang, mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FENERBAHÇE DAHA İYİ TAKIM"

“Türkiye’de oynadığın maçlar içinde en zor hangisiydi?” sorusuna hiç düşünmeden “Benim için Fenerbahçe maçı daha zordu. Fenerbahçe daha iyi takım” şeklinde karşılık verdi. Bu sözler, Union SG'nin İstanbul’daki zorlu deplasman tecrübesini yeniden gündeme getirdi.

GALATASARAYLILARI KIZDIRDI

Union Saint-Gilloise oyuncusu Ousseynou Niang, bu sözleriyle Galatasaray taraftarını bir hayli kızdırdı.

