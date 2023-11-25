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Galatasaray taraftarını yıkan haber! Icardi'nin temsilcisi Real Madrid haberini doğruladı

25.11.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Icardi için Real Madrid'in devreye girdiği yazıldı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kendinden sıkça söz ettiren Arjantinli oyuncu Real Madrid'in 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti. Yıldız futbolcunun temsilcisi Elio Letterio Pino, Real Madrid ile görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi transfer etmekte buldu. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor.

15 MİLYON EURO

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Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid, gol yollarındaki sorunu Icardi ile çözmek istiyor. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etti. İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Galatasaray'a Icardi için 15 milyon euro ödemeye hazır.

"REAL MADRID İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

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Arjantinli oyuncunun menajeri Pino, Real Madrid ile görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

"Resmi bir teklif henüz yok" diyen Pino, "Şu an (dün TSİİ 17.00) Madrid’deyim. Real Madrid’in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

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