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Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Podolski son maçına çıktı, hüngür hüngür ağladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.10.2024 09:35
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Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giymiş olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Köln ile Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki oyuncu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Podolski son maçına çıktı, hüngür hüngür ağladı

Kariyerinde Bayern Mühih, Arsenal, Inter gibi takımlarda top koşturan, ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Lukas Podolski, yeşil sahalara veda etti.

39 yaşındaki Alman futbolcu, Köln ile Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı. Futbola başladığı Köln'de son kez formasını sırtına geçiren Podolski, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Yaklaşık 50 bin taraftar karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Poldi, "Sokaklardan gelen bir çocuktum. Her zaman dürüst olmak istedim. Siz olmadan, taraftarlar olmadan futbol bir hiçtir. Ben sizin için her zaman bir çocuk oldum." dedi.

Lukas Podolski, 1'i Dünya Kupası olmak üzere kariyerinde toplam 12 kupa kazandı.

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Süper Lig Lukas Podolski son dakika galatasaray veda
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