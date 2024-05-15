Galatasaray taraftarlarından Fenerbahçe maçı için yoğun talep! Biletler karaborsaya düştü fiyatı görenler inanamıyor

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde bilet krizi çıktı. 41 bin kombine dışında 2 bin 650 bilet misafir takım taraftarına verildi. 100 bin talebi olan 8-9 bin bilet şimdiden karaborsaya düştü.

TALEP PATLAMASI

53 bin 798 kapasiteli Rams Park'ta maçı izlemek için satışa çıkacak bilet sayısının çok üzerindeki ilgi nedeniyle yönetim zor durumda kaldı. Maç için satışa 8-9 bin biletin satışa çıkacağı ama bunun 100 bin üzerinde talebin kulübe ulaştığı öğrenildi.

75 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcuların bile yakınları için bilet bulmakta zorlandığı ve karşılaşmanın biletleri için karaborsada rakamların 75 bin liraya kadar çıktığı bildirildi.





