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Galatasaray tarih yazmak istiyor! Daha önce başarmıştı! Buruk'un Osimhen planı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.02.2025 11:54
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Galatasaray, Hollanda'da ki 4-1'in rövanşında bugün AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, 4 farklı galibiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak. Daha öncesinde Xamax'a karşıda büyük geri hikayesi yazan Galatasaray da taraftarlar, sosyal medyada söz konusu maçı paylaşırken yönetime 'futbolculara hatırlatın' şeklinde mesajlar gönderdi.

Galatasaray tarih yazmak istiyor! Daha önce başarmıştı! Buruk'un Osimhen planı...

Bu sezon Avrupa'ya iyi başlayan hatta İngiliz devi Tottenham'ı sahasında 3 golle yıkan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son 3-4 haftada beklenemdik puan kayıpları ve mağlubiyetler yaşadı. AZ Alkmaar karşısında da deplasmanda 4 gol yiyen Cimbom, bu akşam bir geri dönüş hikayesi yazmak istiyor. İlk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Kaan Ayhan forma giyemeyecek. Öte yandan, Morata,Yunus Akgün ve Jakops'ta kritik maçta görev alamayacak.

DAHA ÖNCE BAŞARMIŞTI!

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Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında 1988-89 sezonundaki geri dönüşünü tekrarlamak istiyor. Aslan, o sezon İsviçre ekibi Neuchatel Xamax ile UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde karşılaşırken, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetmesine rağmen İstanbul'daki rövanşta 5-0'la yarı finale yükseldi. Avrupa'da 5 maçtır galibiyet görmeyen Sarı-Kırmızılılar, son galibiyetini Tottenham'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.

BU SENE ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMALARI

Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. UEFA organiasyonlarında ilk kez bu sezon rakip olan iki takım, 2 kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Yine Hollanda'da oynanan bu turun ilk maçı da AZ'nin 4-1'lik üstünlüğüyle bitti. bugün oynanacak karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak.

OSİMHEN SORUMLULUK ALACAK

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Galatasaray'ın 75 milyon euroluk golcüsü Viktor Osimhen, bu akşam AZ Alkmaar maçına özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Osimhen, "AZ'yi bana bırakın" diyerek takımı ve taraftarlarına güven verdi. Rizespor deplasmanında 2 gol kaydeden yıldız golcünün bu akşam gözler üzerinde olacak. Bu sezon Avrupa'ya iyi başlayan hatta İngiliz devi Tottenham'ı sahasında 3 golle yıkan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son 3-4 haftada beklenemdik puan kayıpları ve mağlubiyetler yaşadı. AZ Alkmaar karşısında da deplasmanda 4 gol yiyen Cimbom, bu akşam bir geri dönüş hikayesi yazmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi galatasaray AZ Alkmaar
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