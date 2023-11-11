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Galatasaray tarihine geçecek transfer iddiası! Sacha Boey için dünya devi masada

11.11.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden Sacha Boey için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Fransız oyuncuyla yeni sözleşme yapıp serbest kalma bedelinin 25 milyon euro'ya çıkartılmasını istiyordu. Sacha Boey cephesinden bu isteğe ret cevabı geldi ve yıldız oyuncu masadan kalkmıştı. Bu gelişmenin ardından İtalyan devi Inter'den dudak uçuklatan bir teklif geldi.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılılar takımın en iyi oyuncularından olan Sacha Boey ile kontrat uzatmak istiyordu.

MAAŞINA BELİRGİN ZAM

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480 bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuya belirgin bir zam yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi bu konuda Sacha Boey ile anlaşma sağlamıştı.

Maaş konusunda bir sıkıntısı olmayan Sacha Boey, serbest kalma maddesinin 25 milyon euro yapılacağını duyunca masadan kalktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinin kendisini istediğini bilen oyuncu, devre arasında bu takımlarla görüşme yapacağını sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

TARİHE GEÇECEK TRANSFER

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Inter, 23 yaşındaki sağ bek için 25 milyon euroyu gözden çıkardı. Transferin bu rakamda bitmesi halinde Sacha Boey, en yüksek bedelli transfer satışı olarak Galatasaray tarihine geçecek.

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