Galatasaray tek maçta kasasını dolduracak! Young Boys'u elerse kasa dolup taşacak

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek olan Galatasaray, play-off turunda İsviçre ekiplerinden Young Boys'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve katılım parası ile kasasını doldurmak istiyor.

TEK MAÇTA DEV GELİR

Galatasaray rakibini eleyip Devler sahnesine adımını atması durumunda 15.64 milyon euroluk gelir elde edecek. İlk maç 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos'ta Rams Park'ta gerçekleştirilecek.

GALİBİYET PRİMİ 2.8 MİLYON

Değişen formatta Devler Ligi'nde 8 maç yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, galibiyet başına 2.8 milyon euro gelir elde edebilecek. Her beraberlikte ise 930 bin euro kasaya girecek.

İŞTE YENİ FORMAT

Bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek turnuvada lig formatında takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. İlk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimleri 29 Ağustos'ta gerçekleşecek. Devler Ligi'nde ilk mücadeleler 17-19 Eylül arasında oynanacak.