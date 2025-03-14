Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan 4-0'lık Antalyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Osimhen (3) ve Morata attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 71 yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyet sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı. Mayıs ayı yaklaştıkça Galatasaray'ın coşkusu artıyor. Maçın başında rakibin 3'lü savunmadan 5'liye dönmesine şaşırdık. Oyuna adaptasyonumuzda sorunumuz oldu. Bazen topu rakibimize verdik. Üretmede zorluklar yaşadık. Öndeki oyuncularımızı hareketliliği, savunmamızın presi... 4-0'ı bulduk ama hem rakibimize pozisyon vermedik. İyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık. Bu coşkuyu oyuncularım kutladı."

10 PUAN GÖNDERMESİ...

"Bu akşam itibariyle rakibimizin 10 puan önündeyiz. Milli ara dönüşü bizi zorlu bir fikstür bekliyor. Yeni gelen oyuncular, yeni sistem... Alışkanlıklar bu maçlarda artacak. Performansımız daha ileriyle gidecek. Önemli bir galibiyet aldık. Emre Belözoğlu ile yükselişe geçtiler. Böyle bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Biz 2,5 senelik süreç içerisinde çok fazla derbi oynadık ve büyük galibiyet oranıyla oynadık. Stat neresi olursa olsun maç atmosferinin iyi olduğu yerlerde daha iyi işler yaptık. Rakibimize konsantre olamadığımız atmosferlerde iyi maçlar oynayamadık."

"EN ÇOK MUTLU OLDUĞUM..."

"Milli takımdan dönecek oyuncuların maçlara yakın sürede dönmesini bekliyoruz. Milli takım arasında elimizde çok fazla oyuncu olmadan antrenman yapıyoruz. Hem dinleneceğiz hem hazırlanacağız. Yukarıya doğru adımlayarak gidiyoruz. Bazen hazır olmayan oyuncuları da kullanıyoruz. Yunus fedakarlık yaparak oynuyor. Başlayan da bitiren de aynı seviyede bitirdi. En çok mutlu olduğum aynı kafayla oynadık."