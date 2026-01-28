Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan net mesaj: "Hedefimiz burada kazanabilmek"

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında Galatasaray, TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, maçın oynanacağı Etihad Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikli hedeflerinin ilk 16 içerisinde yer almak olduğunu söyleyen Buruk, "İki takım için de farklı hedefler var. Bizim öncelikli hedefimiz ilk 16’nın içerisinde yer almak. Bunun için burada kazanıp ilk 16’ya girebilmek adına elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok önemli bir teknik direktörleri ve çok önemli oyuncuları var. Uzun yıllardır büyük emek verilen, kazanmaya ve başarıya odaklı bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Onlar için de bu maç, ilk sekizin içinde yer alabilmek adına büyük önem taşıyor. Son bir ayda istedikleri sonuçları alamadıklarını biliyoruz ancak son kazandıkları maç onlar için moral olacaktır" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ BURADA KAZANABİLMEK"

Takımdaki sakat oyuncuların son durumuna dair de bilgiler veren 52 yaşındaki teknik adam, Manchester City maçındaki hedefleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan baktığımızda son dönemde kadro olarak biraz daha toparlandık. Son maçta bazı ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Yunus bugün antrenmana çıkmadı, bir hastalığı ve küçük ağrıları vardı. Barış’ı antrenmanın bir bölümünde kullandık. Torreira son maçta bir sakatlık yaşamıştı, o da bugün antrenmanın bir kısmında yer aldı. Bunun dışında birkaç sakat oyuncumuz daha var. Singo’yu ilk defa kadroya aldık. Genel olarak baktığımızda daha toparlanmış, kadro derinliğine daha çok yaklaşmış ve bu tür maçları oynayabilecek bir takıma sahibiz. Hedefimiz burada kazanabilmek. Benim için de çok özel bir maç olacak. Duygusal olarak biraz farklı hissedeceğim bir karşılaşma. Eski takım arkadaşlarıma ve birlikte çok anılar yaşadığım, çok samimi olduğum bir teknik direktöre karşı oynayacağım. Bu statta, bu kadar yıl sonra ve bu seviyede tekrar sahaya çıkmak benim için gerçekten çok özel. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve iyi bir skorla İstanbul’a döneriz."

"ARTIK DAHA DİKKATLİ VE TECRÜBELİYİZ"

Frankfurt karşılaşmasının kendileri adına şanssız geçtiğini ifade eden Okan Buruk, "Bireysel hataların çok olduğu, hatta hücumda da çok fazla pozisyon ürettiğimiz bir maçtı. Benzer bir durumu Monaco maçının ilk yarısında da yaşadık; kazanmaya çok yakın olduğumuz, üstün oynadığımız bir maçtı. Bazen bu tür sonuçlar olabiliyor. Oyun ve oyun kalitesi açısından baktığımızda, savunma anlamında çok büyük bir problemden ziyade anlık hatalar belirleyici oldu. Son maçlarda ise daha fazla birlikte oynuyoruz, daha iyi birlikte savunma yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarında oyuncularımızın konsantrasyonu ve oyuna odaklanma seviyesi çok yüksek oluyor. Zaten bu seviyede böyle olmak zorunda. Çünkü burada yapılan her hata rakip tarafından hemen cezalandırılabiliyor. Artık daha dikkatliyiz ve daha tecrübeliyiz. Yarın da savunmayı hep birlikte yapmaya çalışacağız. Galatasaray her zaman rakibe topu vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu yarın da sahaya yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.

"BERABER HAREKET ETMELİYİZ"

"Meydan okumayı ancak iyi bir takım olursak yapabiliriz" diyen sarı-kırmızılıların teknik patronu şunları söyledi:

"Birlikte hareket etmek bu tür maçlarda çok önemli. Rakibimizin son dönemde kaybettiği maçlara baktığımızda, hatalarını iyi değerlendiren ve birlikte oynayan takımların Manchester City’ye karşı başarılı olduğunu görüyoruz. Bizim için topa sahip olduğumuz bölümler çok önemli. Top rakipteyken birlikte savunma yapmalıyız, top bizdeyken ise doğru tercihlerle oynarsak deplasmanda güçlü bir meydan okuma ortaya koyabiliriz. Bu seviyede rakip seçmek diye bir şey yok. Her takım çok güçlü. Form durumları, sakatlıklar ve o dönemdeki kadro yapısı çok belirleyici oluyor. Bizim ilk hedefimiz ilk 16’ya kalmak. Sonrasında karşımıza kim çıkarsa çıksın, baş edebilecek güce sahibiz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır