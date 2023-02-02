SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un o sözlerine Fenerbahçelilerden tepki yağıyor! Maç sonunda gönderme...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un o sözlerine Fenerbahçelilerden tepki yağıyor! Maç sonunda gönderme...

02.02.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'a karşı iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı - kırmızılılara 3 puanı getiren gol 83. dakikada Mauro Icardi'den gelirken, teknik direktör Okan Buruk'un maçın ardından yaptığı açıklama, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un o sözlerine Fenerbahçelilerden tepki yağıyor! Maç sonunda gönderme...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, iki kez geriye düşmesine rağmen sarı - kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray, üst üste 11. galibiyetini aldı ve puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 60 ile 83. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇELİLERDEN TEPKİ

Buruk'un Fenerbahçe ile ilgili kullandığı ifadeler sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İşte o sözler...

"FENERBAHÇE SON DAKİKA GOLLERİYLE TUTUNUYOR"

AA-20230201-30148908-30148901-GALATASARAY_HANGIKREDI_UMRANIYESPOR (Large)

"Fenerbahçe lige son dakika golleriyle tutunuyor! Biz farkı açmaya çalışıyoruz! Bizim iç, rakiplerimizin dış sahada olduğu bir fikstür var. Bununla birlikte kazanıp, rakiplerimizin maçını seyrediyoruz veya önce seyredip ona göre çıkıyoruz. Amacımız puan farkını açmak."

"FARKI İLERİ GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

AA-20230201-30147818-30147817-GALATASARAY_HANGIKREDI_UMRANIYESPOR (Large)

"Son haftalarda Fenerbahçe son dakika golleri ile puan farkını koruduğunuz görüyoruz. Puan farkını ileriye götürmeye çalışıyoruz"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede!Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da devrede!
Şenol Güneş'in 'İstiyorum' dediği yıldızı Fenerbahçe bitiriyor!Şenol Güneş'in 'İstiyorum' dediği yıldızı Fenerbahçe bitiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Okan Buruk Ümraniyespor fenerbahçe galatasaray spor spor toto erden spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

"Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak

"Fırsata çevirmek gerek" diyerek vurguladı: Getirisi altından fazla olacak

Canlı yayında ilginç anlar! Yaptığı hareketle herkesi şaşırttı

Canlı yayında ilginç anlar! Yaptığı hareketle herkesi şaşırttı

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a eleştiri!

Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a eleştiri!

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.