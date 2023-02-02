Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un o sözlerine Fenerbahçelilerden tepki yağıyor! Maç sonunda gönderme...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, iki kez geriye düşmesine rağmen sarı - kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray, üst üste 11. galibiyetini aldı ve puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 60 ile 83. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇELİLERDEN TEPKİ

Buruk'un Fenerbahçe ile ilgili kullandığı ifadeler sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İşte o sözler...

"FENERBAHÇE SON DAKİKA GOLLERİYLE TUTUNUYOR"

"Fenerbahçe lige son dakika golleriyle tutunuyor! Biz farkı açmaya çalışıyoruz! Bizim iç, rakiplerimizin dış sahada olduğu bir fikstür var. Bununla birlikte kazanıp, rakiplerimizin maçını seyrediyoruz veya önce seyredip ona göre çıkıyoruz. Amacımız puan farkını açmak."

"FARKI İLERİ GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Son haftalarda Fenerbahçe son dakika golleri ile puan farkını koruduğunuz görüyoruz. Puan farkını ileriye götürmeye çalışıyoruz"

