Galatasaray, Torreira davasını kaybetti! 1.2 milyon euro para ödenecek

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira'nın temsilcisi, sarı-kırmızılıların başına adeta bela oldu. Galatasaray ile davalık olan Torreira cephesi CAS'ta görülen davayı kazandı.

1.2 MİLYON EURO ÖDENECEK

Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'dan alacağı olduğunu ve bu parayı tahsil edemediğini söyleyip durumu CAS'a taşımıştı. CAS, gördüğü bu davayı onadı ve sarı-kırmızılıların 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödemesi talep etti.

YENİ SEZON ÖNCESİ KEYİFLER KAÇTI

Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray cephesinde keyifler kaçtı. Durumun Torreira ile bir bağlantısı olmaması sebebiyle oyuncuyla hiçbir sıkıntı yaşamayan Galatasaray yönetimi, Torreira'nın temsilcisine önümüzdeki haftalarda yüklü bir ödeme yapacak.





