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Galatasaray, Torreira davasını kaybetti! 1.2 milyon euro para ödenecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.06.2024 07:26
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Lucas Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı ve CAS kararı onayladı. Galatasaray, Torreira'nın temsilcisine 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek. Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi gelen bu haberle şoka uğradı.

Galatasaray, Torreira davasını kaybetti! 1.2 milyon euro para ödenecek
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira'nın temsilcisi, sarı-kırmızılıların başına adeta bela oldu. Galatasaray ile davalık olan Torreira cephesi CAS'ta görülen davayı kazandı.

1.2 MİLYON EURO ÖDENECEK

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Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'dan alacağı olduğunu ve bu parayı tahsil edemediğini söyleyip durumu CAS'a taşımıştı. CAS, gördüğü bu davayı onadı ve sarı-kırmızılıların 1.2 milyon euro menajerlik ücreti ödemesi talep etti.

YENİ SEZON ÖNCESİ KEYİFLER KAÇTI

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Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray cephesinde keyifler kaçtı. Durumun Torreira ile bir bağlantısı olmaması sebebiyle oyuncuyla hiçbir sıkıntı yaşamayan Galatasaray yönetimi, Torreira'nın temsilcisine önümüzdeki haftalarda yüklü bir ödeme yapacak.

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Lucas Torreira galatasaray
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