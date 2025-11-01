Galatasaray - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Ligi’n 11.haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor’u ağırlıyor. 3 puan için sahaya çıkacak iki takımda formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan lider Galatasaray, tek mağlubiyeti olan Trabzonspor ile Rams Park’da karşı karşıya geliyor. Bu önemli maç öncesi ilk 11’ler belli olurken, taraftarlar ise maçı merakla bekliyor. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve Ne zaman? İşte maça dair tüm detaylar ve ilk 11’ler haberimizde…
Maç önü
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.
Maç önü
Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Maç önü
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı.
Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetler elde etti.
Maç önü
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, son 4 haftadır rakip fileleri boş geçmiyor.
Augusto, ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim olurken ligin 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasında Zecorner Kayserispor, ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor ve ligin 10. haftasında da ikas Eyüpspor maçında birer gol kaydetmeyi başardı.
Maç önü
Paul Onuachu, ilk 10 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.
Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek bir sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.
Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.
Nijeryalı santrfor, 7. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 4-0'lık Zecorner Kayserispor ve 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da 1'er gol kaydetti.
Maç önü
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isim Paul Onuachu ve Felipe Augusto olacak.
Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavililerde 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu futbolcuyu 5 golle Felipe Agusto takip ediyor.
İki futbolcu, Karadeniz ekibinde 17 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 70,5'lik kısmına imza attı.
Maç önü
Mauro Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekipte 99 resmi maça çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 67 gol kaydetti. Arjantinli oyuncu, 6 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.
Icardi, Galatasaray'ın en golcü ikinci yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.
Maç önü
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.
