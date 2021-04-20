Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Süper Lig’de kritik maç!

Son haftalarda aldığı beraberliklerin ardından şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Trabzonspor ise Galatasaray’ı deplasmanda yenerek Avrupa kupalarına katılmak için uğraşıyor. Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 mücadelede 5 beraberlik, 20 galibiyet ve 8 mağlubiyetin ardından 65 puan topladı. Galatasaray, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada noktaladı.

Bordo-mavililer de Süper Lig’de oynadığı 34 maçın 16’sından galip ayrılırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan Trabzonspor, ligde 4. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

GALATASARAY’DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu çeşitli sebeplerle Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray, tedavileri süren DeAndre Yedlin ve Radamel Falcao, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma şansı bulamayacak.