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Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Süper Lig’de kritik maç!

20.04.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, kendi evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Trabzonspor engelini aşarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Süper Lig’de kritik maç!

Son haftalarda aldığı beraberliklerin ardından şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Trabzonspor ise Galatasaray’ı deplasmanda yenerek Avrupa kupalarına katılmak için uğraşıyor. Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 mücadelede 5 beraberlik, 20 galibiyet ve 8 mağlubiyetin ardından 65 puan topladı. Galatasaray, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada noktaladı.

Bordo-mavililer de Süper Lig’de oynadığı 34 maçın 16’sından galip ayrılırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan Trabzonspor, ligde 4. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

GALATASARAY’DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu çeşitli sebeplerle Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray, tedavileri süren DeAndre Yedlin ve Radamel Falcao, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma şansı bulamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı biten Martin Linnes'in durumu ise yapılacak son antrenmanın arkasından netlik kazanacak.

Süper Lig'de son 4 mücadeleden de beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Galatasaray karşısında galip gelerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, karşılaşmayı kazanması durumunda 65 puanla 3. basamakta bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 3'e düşürecek.

BÜYÜK MAÇLARDA TEK GALİBİYET

Bu sezon üç büyük rakibi karşısında son maçına çıkacak bordo-mavililer, oynadığı 5 mücadelede tek galibiyet elde ederken, 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, sahasında Beşiktaş'a 3-1, evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor, ikinci yarıda Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 yenildi, Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Yunus Mallı ve Anders Trondsen’in sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Forvette sakatlığı sebebiyle son haftalarda takımdan ayrı kalan Caleb Ekuban'ın da bugün son çalışmanın ardından kadroya alınması bekleniyor. Kart cezasını tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takıma dönecek.

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Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eeeyyyy galatasaraylılar pankartınız hazırmı 2010-2011 Türkiye şampiyınu trabzonspordur pankartınız belki 3 puanı alırsınız

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