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Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi belli oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 30.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Galatasaray-Trabzonspor maçı ligin 30. haftasının sonucu en fazla merak edilen karşılaşması olarak dikkat çekiyor. Şampiyonluk şansı devam eden iki takımın karşılaşacağı müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte dev maça dair detaylar...

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maçın hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 30. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 5 Temmuz Pazar günü, saat 21.00'de İstanbul'da Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Galatasaray-Trabzonspor maçının dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Galatasaray'ın 52 maçını yönetti. Sarı kırmızılı takım, bu maçta 26 galibiyet 13 beraberlik 13 mağlubiyet aldı. Galatasaray'a 133 sarı ve 9 kırmızı kart çıkaran Çakır, rakiplerine ise 140 sarı ve 8 kırmızı kart gösterdi.

İstanbul bölgesi hakemi olan Çakır, Trabzonspor'un 44 maçını yönetti. Bordo mavili takımın 44 maçını yönetti. Bu maçlarda Trabzonspor, 23 galibiyet 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Trabzonspor'a 115 sarı ve 2 kırmızı kart çıkaran Çakır, rakiplerine ise 79 sarı ve 10 kırmızı kart çıkardı.

Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Trabzonspor maçı öncesinde Galatasaray'da sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin canını sıkıyor. Muslera, Andone ve Falcao'yu sakatlığa kurban veren Sarı-Kırmızılılar'da son olarak Lemine ve Linnes'de sakatlandı ve böylece eksik futbolcu sayısı 6'ya çıktı.

Konuk ekip Trabzonspor'da ise sakat durumdaki Nwakaeme'nin durumu belirsizliğini koruyor. Diğer yandan sarı kart cezalısı Pereira ve kırmızı kart cezalısı Hosseini, derbide sahada olamayacak.

Ligde son durum

Karadeniz Fırtınası şu anda ligde Başakşehir ile birlikte ligde şampiyonluğa en yakın iki ekipten biri. Bordo-Mavililer geride kalan 29 haftada 16 galibiyet, 10 beraberlik, 3 yenilgi aldı ve 2. sırada yer alıyor. Trabzonspor bu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü.

Galatasaray ise 29 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik, 5 yenilgi alarak, 4. sıraya yerleşti. Fatih Terim'in öğrencileri 48 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

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