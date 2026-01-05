SPOR

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finaline saatler kala Okan Buruk'tan şaşırtan karar! Muhtemel 11'ler belli oldu...

Turkcell Süper Kupa yarı final ilk mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan iki takım da mutlak galibiyet alarak adını finale yazdırmak isterken mücadeleye saatler kala muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte karşılaşmaya dair son gelişmeler...

Berker İşleyen

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.

SÜPER KUPA'DA İLK RANDEVU

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finaline saatler kala Okan Buruk tan şaşırtan karar! Muhtemel 11 ler belli oldu... 1

Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

GAZİANTEP STADI'NDA 2. RANDEVU

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finaline saatler kala Okan Buruk tan şaşırtan karar! Muhtemel 11 ler belli oldu... 2

Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gaziantep Stadı'nda oynadı. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Galatasaray, son 8 maçta rakibine kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Son 8 maçta 18 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finaline saatler kala Okan Buruk tan şaşırtan karar! Muhtemel 11 ler belli oldu... 3

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

EREN ELMALI DÖNÜYOR

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finaline saatler kala Okan Buruk tan şaşırtan karar! Muhtemel 11 ler belli oldu... 4

Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor.

Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı. Cezası biten milli futbolcunun, eski takımı Trabzonspor karşısında kadroda yer alması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN KARAR

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finaline saatler kala Okan Buruk tan şaşırtan karar! Muhtemel 11 ler belli oldu... 5

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo sakatlığını atlatırken Okan Buruk'un oyuncuyu riske etmeyeceği öğrenildi.

OSIMHEN YOK

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finaline saatler kala Okan Buruk tan şaşırtan karar! Muhtemel 11 ler belli oldu... 6

Sarı-Kırmızılılar'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak. Trabzonspor cephesinde ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Okay Yokuşlu, Savic ve Mustafa Eskihellaç karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finaline saatler kala Okan Buruk tan şaşırtan karar! Muhtemel 11 ler belli oldu... 7

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

Canlı Skor

Okan Buruk Trabzonspor son dakika galatasaray süper kupa
