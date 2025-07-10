SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızını alıyor! 6 milyon Euro'ya iş bitmek üzere

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Trabzonspor'un eski oyuncusuna kancayı attı. Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için görüşmelere başladı.

Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızını alıyor! 6 milyon Euro'ya iş bitmek üzere
Emre Şen

Galatasaray, stoper rotasyonuna Ahmetcan Kaplan'ı düşünüyor. Ajax'ta istediği forma şansını bulamayan ve takımdan ayrılmayı düşünen genç oyuncu için sarı-kırmızılılar resmi hamleyi yaptı.

AJAX GİTMESİNE İZİN VERECEK

Galatasaray, Trabzonspor un eski yıldızını alıyor! 6 milyon Euro ya iş bitmek üzere 1

Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için 6 milyon Euro istediği ve bu bedeli ödeyen her takıma gönderebileceği öğrenildi. Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Ahmetcan Kaplan, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede transfere ikna oldu.

TÜRK PASAPORTU ÖNEMLİ ETKEN

Galatasaray, Trabzonspor un eski yıldızını alıyor! 6 milyon Euro ya iş bitmek üzere 2

Okan Buruk'un önümüzdeki sezon Türk oyuncu konusunda sıkıntı yaşamamak için Ahmetcan Kaplan'ı istediği ve rotasyonda kullanacağı öğrenildi. Ajax ile yapılan görüşmelerin kısa süre içinde resmiyete döküleceği ifade edildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...
Fenerbahçe'den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e çıkarma yapılıyor...Fenerbahçe'den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e çıkarma yapılıyor...
Anahtar Kelimeler:
Ahmetcan Kaplan galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...

Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...

Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızını alıyor! 6 milyon Euro'ya iş bitmek üzere

Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızını alıyor! 6 milyon Euro'ya iş bitmek üzere

Fenerbahçe'den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e çıkarma yapılıyor...

Fenerbahçe'den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e çıkarma yapılıyor...

Beşiktaş Türk futbol tarihi rekorunu kırıyor!

Beşiktaş Türk futbol tarihi rekorunu kırıyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.