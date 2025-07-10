Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızını alıyor! 6 milyon Euro'ya iş bitmek üzere

Galatasaray, stoper rotasyonuna Ahmetcan Kaplan'ı düşünüyor. Ajax'ta istediği forma şansını bulamayan ve takımdan ayrılmayı düşünen genç oyuncu için sarı-kırmızılılar resmi hamleyi yaptı.

AJAX GİTMESİNE İZİN VERECEK

Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için 6 milyon Euro istediği ve bu bedeli ödeyen her takıma gönderebileceği öğrenildi. Galatasaray'ın ilgisinden memnun olan Ahmetcan Kaplan, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede transfere ikna oldu.

TÜRK PASAPORTU ÖNEMLİ ETKEN

Okan Buruk'un önümüzdeki sezon Türk oyuncu konusunda sıkıntı yaşamamak için Ahmetcan Kaplan'ı istediği ve rotasyonda kullanacağı öğrenildi. Ajax ile yapılan görüşmelerin kısa süre içinde resmiyete döküleceği ifade edildi.