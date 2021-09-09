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Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi

09.09.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yaz transfer döneminde 6’sı yabancı, 5’i de Türk olmak üzere toplam 11 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılıların transfer ettiği 11 futbolcunun yaş ortalaması ise 24 olarak dikkat çekti.

Galatasaray transfer döneminde gençlere yöneldi

Yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran’da başlayan Galatasaray bu yaz transfer döneminde hareketli günler geçirdi.

Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas seçimden sonra ilk iş olarak teknik direktör Fatih Terim ile yeniden anlaştı. Bundan sonra Aslan’da transfer sürecindeki hareketlilik artarak devam etti.
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna 11 futbolcu kattı. Sarı-kırmızılılarda bu 11 futbolcunun 6’sı yabancı, 5’i de yerli oldu. Cimbom ilk olarak kadrosuna Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk’ü dahil etti. Transferin son gününde ise Gustavo Assunçao takıma katıldı.

TRANSFERLERİN YAŞ ORTALAMASI 24

Galatasaray transfer döneminde daha çok geleceğe yönelik transferler yaptı. Sarı-kırmızılılar genç futbolcuları kadrosuna katarak ileriki dönemde de ekonomik olarak beklentilerine yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Aslan sadece 1 tane 30 yaş ve üzerinde futbolcuyu transfer etti. Cimbom, 3 tane 21, 2’şer tane 22, 23 ve 28, 1’er tane de 24 ve 31 yaşında futbolcuyu aldı. Galatasaray'ın bu sene yaptığı transferlerin yaş ortalaması ise 24 oldu.

11 FUTBOLCUNUN 2'Sİ KİRALIK

Geçtiğimiz transfer dönemlerine göre Galatasaray bu dönemde kiralık futbolculara ağırlık vermedi. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 6'sını bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etti. Boş durumda olan 3 futbolcu ile anlaşan Aslan, 2 futbolcuyu da kiralık olarak transfer etti.

RADAMEL FALCAO TAKIMDAN AYRILDI

Galatasaray’da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao ve Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren Martin Linnes, Ryan Donk ve Şener Özbayraklı ile de yola devam edilmedi.

12 İSİM KİRALIK OLARAK GİTTİ

Galatasaray’da 12 futbolcu kiralık olarak bir başka takıma transfer oldu. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Okan Kocuk, Ozornwafor, Emin Bayram ve Emre Taşdemir bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Ayrıca birçok genç futbolcu da tecrübe kazanması için kiralık olarak gitti.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Etebo ve Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmedi.

Galatasaray’ın transfer ettiği futbolcular şöyle:

Gustavo Assunçao (21) - Famalicao
Halil Dervişoğlu (22) - Brentford
Olimpiu Morutan (22) - FCSB
Victor Nelsson (23) - FC Copenhagen
Berkan Kutlu (23) - Alanyaspor
Patrick van Aanholt (31) - Crystal Palace
Sacha Boey (21) - Rennes
Alexandru Cicaldau (24) - Universitatea Craiova
Barış Alper Yılmaz (21) - Ankara Keçiörengücü
Alpaslan Öztürk (28) - Göztepe
Aytaç Kara (28) - Kasımpaşa

Takımdan ayrılan isimler ise şu şekilde:

Emre Akbaba (29) - Alanyaspor - Kiralık
Yunus Akgün (21) - Adana Demirspor - Kiralık
Radamel Falcao (35) - Serbest - Rayo Vallecano
Jesse Sekidika (25) - Oud-Heverlee Leuven - Kiralık
Ryan Donk (35) - Serbest - Kasımpaşa
Emre Taşdemir (26) - Giresunspor - Kiralık
Valentine Ozornwafor (22) - RSC Charleroi - Kiralık
Abdussamed Karnucu (21) - Tarsus İdman Yurdu - Kiralık
Süleyman Luş (20) - Bandırmaspor - Kiralık
Gökay Güney (22) - Bandırmaspor - Kiralık
Erkan Süer (20) - Uşakspor - Kiralık
Emin Bayram (18) - Boluspor - Kiralık
Ali Yavuz Kol (20) - Ankara Keçiörengücü - Kiralık
Jimmy Durmaz (32) - Serbest - Fatih Karagümrük
Okan Kocuk (26) - Giresunspor - Kiralık
Martin Linnes (29) - Serbest - Molde
Şener Özbayraklı (31) - Serbest - Medipol Başakşehir

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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