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Galatasaray transfer haberi: Seçim hediyesi Boupendza!

02.06.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre arasında Galatasaray'ın kapısından dönen Boupendza yine Aslan'ın gündeminde... Falcao ve Diagne'nin ayrılmasıyla bütçesi açılacak Cim Bom'da tüm başkan adayları, Gabonlu golcüyle camiaya seçim hediyesi vermeyi hedefliyor.

Galatasaray transfer haberi: Seçim hediyesi Boupendza!

Galatasaray'da seçim süreci devam ederken, başkan adayları da kampanyalarını yürütmek adına yoğun mesai harcıyor. Gelecek her başkan Sarı- Kırmızılı ekip için yeni bir yapılanma planlarken, transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Geçen sezon attığı 22 golle krallık tacını takan ve devre arasında Aslan'ın kapısından dönen Aaron Boupendza, başkan adaylarının seçim vaadi olacak gibi gözüküyor.

8 MİLYON EURO İSTENMİŞTİ

Diagne ve Falcao'nun ayrılmasıyla Cim Bom'un bütçesinde büyük bir yer açılacak. Tüm başkan adayları bu kaynağı kullanmayı planlarken, sezon ortasında gerçekleşmeyen transferi, yeni sezon öncesinde bitirerek camiaya olumlu bir imaj vermeyi amaçlıyor. Hatırlanacağı üzere İskoçya devi Celtic ve Rus ekibi Krasnodar'ın da listesinde yer alan Gabonlu golcü için Hatay devre arasında 8 milyon Euro istemişti.

ATALANTA DA DEVREDE

İtalyan ekiplerinden Atalanta'nın da 23 yaşındaki futbolcuya ilgisi var. Özellikle Gabon basınında çıkan haberlere göre, Mavi-Siyahlılar yıldız oyuncu için Hatay'la temaslara başladı. Haberde, şu an Çizme ekibinin, Celtic ve Krasnodar'a göre transfer yarışında önde olduğu kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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