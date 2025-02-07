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Galatasaray transferde hız kesmiyor! Sarı-Kırmızılılar yeni transferini gece yarısı açıkladı... İşte Cimbom'un yeni savunmacısı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2025 07:53
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı-Kırmızılılar özellikle savunma bölgesine takviyeler yapmak isterken ilk hamlesini gerçekleştirdi. Cimbom gece yarısı yaptığı 'KAP' bildirimi ile bu ismi duyururken transferin maliyetini de açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray transferde hız kesmiyor! Sarı-Kırmızılılar yeni transferini gece yarısı açıkladı... İşte Cimbom'un yeni savunmacısı
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar en çok eleştirildiği bölge olan savunma mevki için temaslarını sıklaştırırken bir isimle anlaşma sağladı. Cimbom, savunma hattını genç bir isimle güçlendirirken transferi resmen açıkladı.

'KAP' AÇIKLAMASI GELDİ

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

3 SEZON İÇİN 8 MİLYON EURO

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Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için Genk'e 3 sezona yayılmış taksitler halinde 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR
2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR
2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR
2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"HEMEN OYNAMAK İSTİYORUM"

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Cuesta, "Burada olduğum ve Galatasaray'la sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarımız için yüzde 100'ümü verebilirim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Kolombiyalı oyuncu, "Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, "Buraya gel. Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsın" dedi. Burada tabii ki milli takım arkadaşımı bulacak olmam da güzel bir duygu." sözlerini sarf etti.

Carlos Cuesta, son olarak, "Taraftarımıza mesajım, sahada yüzde 100'ünü verecek bir oyuncuya sahip olduklarını söylemek istiyorum. Her maça gelecek taraftarlarımıza saygı duyacağımızı da ifade ederim. Her maç, her dakika kalitemi göstermeye çalışacağım." diye konuştu.

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transfer Süper Lig son dakika galatasaray
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