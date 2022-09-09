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Galatasaray, transferi açıkladı! Emre Akbaba'nın yeni adresi Adana Demirspor oldu...

09.09.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer döneminin son günü geride kalırken imzalar peş peşe geldi! Galatasaray, adı Corendon Alanyaspor ile de anılan Emre Akbaba'nın yeni takımını açıkladı. Sarı - kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'a bonservisiyle transfer olduğunu duyurdu. Galatasaray, oyuncu için Adana Demirspor'un ödeyeceği bonservis bedelini de açıkladı.

Galatasaray, transferi açıkladı! Emre Akbaba'nın yeni adresi Adana Demirspor oldu...

Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un Emre Akbaba için 500 bin euro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray ayrıca 29 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay alacağını duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

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"Profesyonel futbolcumuz Emre Akbaba'nın transferi konusunda Adanademirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Adanademirspor Sportif Yatırımlar A.Ş.net 500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödeyecek olup futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin yüzde 50'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Kulübümüzün futbolcuyu transfer etme önceliği bulunmaktadır."

SÖZLEŞMESİ

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Adana Demirspor da 29 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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transfer Alanyaspor Adana Demirspor galatasaray
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