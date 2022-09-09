Galatasaray, transferi açıkladı! Emre Akbaba'nın yeni adresi Adana Demirspor oldu...

Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un Emre Akbaba için 500 bin euro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray ayrıca 29 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay alacağını duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Emre Akbaba'nın transferi konusunda Adanademirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Adanademirspor Sportif Yatırımlar A.Ş.net 500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödeyecek olup futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin yüzde 50'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Kulübümüzün futbolcuyu transfer etme önceliği bulunmaktadır."

SÖZLEŞMESİ

Adana Demirspor da 29 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

