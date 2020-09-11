Galatasaray transferi için Seri kanadından resmi açıklama geldi!

Galatasaray'da oynadığı futbolla taraftarlar tarafından oldukça sevilen ve Fatih Terim'in de vazgeçilmezleri arasında bulunan Seri için kardeşi ve menajeri olan Dominique Seri konuştu.

Fulham'a geri dönen Seri'nin Inter'e transferi gündemde bulunurken, Galatasaray'ın yeniden teklif yapması halinde oyuncunun bu teklifi kabul edeceği ifade edildi.

"G.SARAY'A HAYIR DEMEZDİ!"

Dominique Seri, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fulham şu anda Seri'yi kiralamak istemiyor. Onu doğrudan satmak istiyorlar. Ayrıca kulüp, Seri'nin kalmak istemediğini de biliyor. Mevcut fiyatı 18 milyon euro ama koronavirüs takımlar üzerindeki mali etkisi de malum. Inter onu düşünüyor ve girişim yaptıkları taktirde anlaşma olur. Galatasaray'a dönüş? Eğer böyle bir olasılık olsaydı asla hayır demezdi. Diğer kulüpler? Sözleşmeler imzalanmadığı sürece transfede her şey olabilir." dedi.