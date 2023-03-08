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Galatasaray transferi resmen açıkladı! Patrick van Aanholt, PSV'ye kiralandı

08.03.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Patrick van Aanholt'un 2023-2024 sezonu sonuna kadar PSV'ye kiralandığını duyurdu.

Galatasaray transferi resmen açıkladı! Patrick van Aanholt, PSV'ye kiralandı
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: PSV Eindhoven
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Galatasaray, Patrick van Aanholt'un gelecek sezon da PSV'de kiralık olarak forma giyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

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Galatasaray, 2021-22 sezonunda Patrick van Aanholt'u bedelsiz olarak Crystal Palace takımından kadrosuna katmıştı. 32 yaşındaki deneyimli sol bek, sarı-kırmızılı formayla 62 maça çıkıp 3 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.

OKAN BURUK İSTEMEDİ

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Yabancı sınırı nedeniyle Patrick van Aanholt'u kadroda düşünmeyen Okan Buruk, yönetime verdiği raporda Hollandalı oyuncunun gitmesini istedi. Patrick van Aanholt yerine Türk bir oyuncu alınarak o mevkiyi güçlendirmeyi planlayan Okan Buruk'un talimatı sonrası Patrick van Aanholt, PSV'ye kiralandı.


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