Galatasaray transferi resmen açıkladı! Patrick van Aanholt, PSV'ye kiralandı

Galatasaray, Patrick van Aanholt'un gelecek sezon da PSV'de kiralık olarak forma giyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray, 2021-22 sezonunda Patrick van Aanholt'u bedelsiz olarak Crystal Palace takımından kadrosuna katmıştı. 32 yaşındaki deneyimli sol bek, sarı-kırmızılı formayla 62 maça çıkıp 3 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı.

OKAN BURUK İSTEMEDİ

Yabancı sınırı nedeniyle Patrick van Aanholt'u kadroda düşünmeyen Okan Buruk, yönetime verdiği raporda Hollandalı oyuncunun gitmesini istedi. Patrick van Aanholt yerine Türk bir oyuncu alınarak o mevkiyi güçlendirmeyi planlayan Okan Buruk'un talimatı sonrası Patrick van Aanholt, PSV'ye kiralandı.



